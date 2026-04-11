Padova, Breda: "Battere l'Empoli è ora fondamentale: potremmo scavalcarlo in classifica"

"Se c’era un momento giusto per aprire la curva, era proprio questo. Giocare queste partite cruciali con la curva nuova e più persone allo stadio ci aiuterà sicuramente": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico del Padova Roberto Breda, che ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Empoli, in programma domani pomeriggio in un 'Euganeo' rinnovato.

Dove i toscani andranno però alla ricerca di punti salvezza: "Sappiamo che è una partita difficile, con una squadra che lo scorso anno era in Serie A, ma con un successo potremmo superarli. Dobbiamo essere bravi a capire i diversi momenti della gara, l’atteggiamento e la voglia devono essere di chi sa che in queste cinque partite ci si gioca tutto. La mente deve essere sgombra, dobbiamo e vogliamo fare bene. Tra l'altro arriviamo al confronto con una settimana in più tutti insieme: abbiamo lavorato sulle nostre certezze e su qualche alternativa, dobbiamo fare una grande gara contro una squadra che vorrà fare molto bene".

Ecco quindi che si parla di rosa nel dettaglio: "Sono fuori i soliti, più Lasagna. Buonaiuto e Harder, ma il primo tornerà già la prossima settimana se non ci saranno complicazioni. Caprari e Di Mariano ci saranno, Belli sta bene. Il tema portiere? Caprari e Sgarbi stanno bene, Sgarbi ha lavorato di più insieme alla squadra, ma anche Caprari potrebbe scendere in campo. Pero voglio ricordarvi una cosa: senza gruppo le difficoltà diventano di più. I nostri ragazzi devono mettere in campo lo stesso DNA che lo scorso anno li ha portati alla promozione".