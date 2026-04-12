Padova-Empoli 1-0, le pagelle: bomber Bortolussi ridà fiato ai veneti

Risultato finale: Padova-Empoli 1-0

PADOVA

Sorrentino 6 - E’ stato impegnato seriamente pochissime volte in cui non ha commesso errori

Sgarbi 6 - Sostituito a fine primo tempo avevo compito fin lì una partita sufficiente. Dal 46’ Faedo 6 - Non ha mai riscontrato problemi dall’attacco dell’Empoli

Perrotta 5.5 - Alcune imperfezioni per lui e il grande rischio con il presunto tocco di mano a fine partita lo condannano ad una insufficienza lieve

Pastina 6 - Tra i difensori patavini è stato quello che ha dimostrato più sicurezza

Capelli 6.5 - Soprattutto nel primo tempo ha spinto molto sulla fascia trovando molti cross e anche alcuni inserimenti. Dal 72’ Ghiglione 6 - Ha fatto bene sulla fascia destra ottenendo tra le cose il calcio d’angolo che ha portato al goal

Varas 6 -Niente di eccezionale per lui ma gestiva sufficientemente il proprio centrocampo.

Crisetig 6 - Sufficienza per lui che ha disputato una partita in linea con le aspettative

Fusi 6.5 - E’ stato il migliore tra i centrocampisti con molte occasioni create e un buonissimo impegno in mezzo al campo. Dal 72’ Di Maggio 5.5 - Poca presenza in campo da quando è entrato

Favale 6 - Sufficiente partita per lui dimostrando impegno e concentrazione lottando sulla fascia.

Bortolussi 7 - Non è mai stato molto pericoloso ma può vantare un istinto da rapace d’area segnando il goal vittoria dopo una rocambolesca azione

Di Mariano 6 - Spesso presente nelle azioni offensive dei suoi ma mai pericoloso o decisivo. Dal 64’ Caprari 6.5 - Ha messo più qualità e vivacità nell’attacco veneto

Roberto Breda 6 - Partita vinta al fotofinish ma ci sono ancora problemi in fase di costruzione

EMPOLI

Fulignati 6 - Anche se ha subito il goal della sconfitta, ne ha salvati molti altri sui tiri dei biancoscudati

Ebuehi 5.5 - Si è mostrato spento all’interno di questa partita Dal 72’ Elia 6 - Tra i cambi è stato il giocatore che ha inciso di più con dei buoni guizzi offensivi

Lovato 5.5 - Come quasi tutto il reparto è sembrato poco attento e sotto ritmo

Guarino 6 - Unico ammonito per i suoi ma è stato anche l’unico a compiere buoni interventi e a mostrare un po’ più di voglia

Moruzzi 6 - Non ha fatto moltissimo però ha aiutato in fase offensiva con alcuni cross buoni. Dal 87’ Nasti - s.v.

Candela 5.5 - Poca presenza, poche idee e piuttosto nervoso

Ghion 5.5 - Pochissima presenza nelle due fasi

Yepes 5.5 - E’ stato molto anonimo all’interno della partita senza però commettere errori. Dal 81’ Haas - s.v.

Magnino 5.5 - Assente dalla partita senza mai essere attivo nelle azioni offensive. Dal 81’ Obaretin - s.v.



Shpendi 5.5 - Tanto fumo e poco arrosto, molte palle goal tra i piedi ma tutte sprecate

Popov 5.5 - Mai incisivo e quando ha avuto la palla del vantaggio l’ha sprecata calciandola sulla traversa. Dal 72’ Fila 5 - Non ha minimamente inciso sulla partita

Fabio Caserta 5 - Nonostante abbiano un valore tecnico maggiore si sono fatti superare, squadra con poche idee e poca grinta che non è in linea con le aspettative per una piazza come Empoli