Padova-Empoli 1-0, le pagelle: bomber Bortolussi ridà fiato ai veneti
Risultato finale: Padova-Empoli 1-0
PADOVA
Sorrentino 6 - E’ stato impegnato seriamente pochissime volte in cui non ha commesso errori
Sgarbi 6 - Sostituito a fine primo tempo avevo compito fin lì una partita sufficiente. Dal 46’ Faedo 6 - Non ha mai riscontrato problemi dall’attacco dell’Empoli
Perrotta 5.5 - Alcune imperfezioni per lui e il grande rischio con il presunto tocco di mano a fine partita lo condannano ad una insufficienza lieve
Pastina 6 - Tra i difensori patavini è stato quello che ha dimostrato più sicurezza
Capelli 6.5 - Soprattutto nel primo tempo ha spinto molto sulla fascia trovando molti cross e anche alcuni inserimenti. Dal 72’ Ghiglione 6 - Ha fatto bene sulla fascia destra ottenendo tra le cose il calcio d’angolo che ha portato al goal
Varas 6 -Niente di eccezionale per lui ma gestiva sufficientemente il proprio centrocampo.
Crisetig 6 - Sufficienza per lui che ha disputato una partita in linea con le aspettative
Fusi 6.5 - E’ stato il migliore tra i centrocampisti con molte occasioni create e un buonissimo impegno in mezzo al campo. Dal 72’ Di Maggio 5.5 - Poca presenza in campo da quando è entrato
Favale 6 - Sufficiente partita per lui dimostrando impegno e concentrazione lottando sulla fascia.
Bortolussi 7 - Non è mai stato molto pericoloso ma può vantare un istinto da rapace d’area segnando il goal vittoria dopo una rocambolesca azione
Di Mariano 6 - Spesso presente nelle azioni offensive dei suoi ma mai pericoloso o decisivo. Dal 64’ Caprari 6.5 - Ha messo più qualità e vivacità nell’attacco veneto
Roberto Breda 6 - Partita vinta al fotofinish ma ci sono ancora problemi in fase di costruzione
EMPOLI
Fulignati 6 - Anche se ha subito il goal della sconfitta, ne ha salvati molti altri sui tiri dei biancoscudati
Ebuehi 5.5 - Si è mostrato spento all’interno di questa partita Dal 72’ Elia 6 - Tra i cambi è stato il giocatore che ha inciso di più con dei buoni guizzi offensivi
Lovato 5.5 - Come quasi tutto il reparto è sembrato poco attento e sotto ritmo
Guarino 6 - Unico ammonito per i suoi ma è stato anche l’unico a compiere buoni interventi e a mostrare un po’ più di voglia
Moruzzi 6 - Non ha fatto moltissimo però ha aiutato in fase offensiva con alcuni cross buoni. Dal 87’ Nasti - s.v.
Candela 5.5 - Poca presenza, poche idee e piuttosto nervoso
Ghion 5.5 - Pochissima presenza nelle due fasi
Yepes 5.5 - E’ stato molto anonimo all’interno della partita senza però commettere errori. Dal 81’ Haas - s.v.
Magnino 5.5 - Assente dalla partita senza mai essere attivo nelle azioni offensive. Dal 81’ Obaretin - s.v.
Shpendi 5.5 - Tanto fumo e poco arrosto, molte palle goal tra i piedi ma tutte sprecate
Popov 5.5 - Mai incisivo e quando ha avuto la palla del vantaggio l’ha sprecata calciandola sulla traversa. Dal 72’ Fila 5 - Non ha minimamente inciso sulla partita
Fabio Caserta 5 - Nonostante abbiano un valore tecnico maggiore si sono fatti superare, squadra con poche idee e poca grinta che non è in linea con le aspettative per una piazza come Empoli