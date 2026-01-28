Padova, Caprari apre al trasferimento: si tratta sulla durata del contratto

Il Padova sta accelerando le operazioni per rinforzare il proprio reparto offensivo con l’esperto Gianluca Caprari attualmente in forza al Monza dove ha giocato appena 337 minuti spalmati in otto gare. Come riferito da Trivenetogoal.it il classe ‘93 avrebbe aperto al trasferimento in Veneto, ma al momento fra le parti c’è distanza sulla durata dell’accordo.

Caprari infatti chiede un anno e mezzo, mentre il Padova al momento solo sei mesi. Le parti stanno trattando, anche sull’ingaggio che è piuttosto alto, per cercare la quadra definitiva con il Padova pronto ad alzare l’offerta per il calciatore che è in scadenza di contratto con i brianzoli.

Se non si dovesse trovare l’accordo i biancoscudati potrebbero virare su Francesco Di Mariano, classe ‘96 in uscita dal Modena dove finora ha messo a segno un gol in 17 presenze, che chiede anche lui un anno e mezzo di contratto. Sul calciatore nei giorni scorsi erano emersi gli interessi anche di Bari e Sampdoria.