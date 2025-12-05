Foggia, Barilari: “C’è più fiducia nello spogliatoio. Stiamo lavorando bene"

Trasferta in casa del Siracusa per il Foggia di Enrico Barilari, reduce dalla sorprendente vittoria contro il Cosenza. Queste le parole del tecnico dei Satanelli alla viglia del match di domani in Sicilia:

Mister la nota positiva della gara contro il Cosenza, al di là del risultato, è stata veder il Foggia affrontare gli avversari senza momenti di paura che in passato avevano determinato le sconfitte. Qualcosa comincia a scuotere la mente dei calciatori?

“Mi auguro che possano cominciare a prendere consapevolezza dei propri mezzi e quindi riuscire in ogni partita a rendere per quello che possono dare. In questo momento sembra che abbiano più fiducia in se stessi”.

Domani si affronta una diretta concorrente e l’occasione è ghiotta per mantenere o alimentare il distacco dalla coda. Di contro ci sarà una squadra che ha l’occasione di scavalcare i rossoneri. Si prevede secondo lei una sfida maschia tra le due squadre?

“Sì, sicuramente. Noi dovremo essere pronti all’impatto e soprattutto non dimenticare come stavamo una settimana fa. Se pensiamo che la vittoria con il Cosenza abbia risolto i nostri problemi ci sbagliamo di grosso. Dobbiamo essere molto attenti perchè di solito, dopo una grande vittoria c’è sempre il rischio di abbassare l’attenzione e di non entrare con la giusta determinazione”.

Ha già in mente la squadra anti Siracusa ? Anche questa volta gli allenamenti le hanno dato indicazioni diverse da quello che aveva in mente, come è stato alla vigilia della gara contro il Cosenza?

“Questa settimana ho avuto dai ragazzi le conferme che cercavo, ho solo dovuto affrontare alcune emergenze dovute ancora una volta ad attacchi influenzali che condizioneranno le mie scelte.”

Dalla gara di Trapani abbiamo cominciato a vedere un Foggia sempre più propositivo in attacco. Si continua su questa strada o a Siracusa forse è meglio innanzitutto non prenderle?

“Non si può mai cominciare una partita pensando di volerla pareggiare. Noi partiremo sempre con l’atteggiamento di voler vincere la partita, se poi durante la gara le cose dovessero andare in un certo modo, allora potremmo valutare positivamente il pareggio. Di certo siamo pronti ad affrontare l’avversario con la voglia di far nostra la partita”.

Non facciamo tabelle ma ritiene che in queste tre partite di dicembre il Foggia possa uscire dalla zona playout per arrivare più sereno al mercato di gennaio?

“Dobbiamo fare il massimo dei punti in queste partite per dare un segnale positivo anche ai quei calciatori che potrebbero venire a Foggia e che, scegliendo questa piazza, possano esser convinti di trovare un gruppo capace di raggiungere serenamente gli obiettivi prefissati”.