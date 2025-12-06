Fabregas ritrova l'Inter: "Non ne parlo, domanda che fa male". Chivu vara il primo ritiro

"Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, mi disturba che tu parli di emozione. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como”. Cesc Fabregas risponde così a chi gli chiede di tornare sul no all’Inter la scorsa estate. Alla vigilia della sfida con i nerazzurri, il tecnico spagnolo dei lariani preferisce concentrarsi sulla partita, che per la sua squadra può rappresentare un clamoroso aggancio in classifica.

Il Como ritrova Assane Diao, al centro di un caso con la federcalcio senegalese in vista della prossima Coppa d’Africa: “Lui è molto giovane, tante pressioni che le arrivano e gli fanno girare la testa - ha detto Fabregas in conferenza stampa -. Ho capito che ci sono altri interessi, che non c'entrano con la nostra società e dobbiamo gestirlo al momento giusto. Ha sofferto un po', dopo le mie parole qua”.

Sul fronte opposto, nessuna dichiarazione ma una novità strategica da parte di Cristian Chivu. Per la prima volta nella sua gestione, il tecnico dell’Inter ha scelto di tenere i giocatori in ritiro ad Appiano Gentile. A livello di formazione, dopo la Coppa Italia si rivedrà l’undici tipo: uno dei principali dubbi riguarda la fascia destra. Ancora assente Dumfries, è ballottaggio fra Luis Henrique e Andy Diouf, che proprio in quel ruolo ha ben impressionato con il Venezia.