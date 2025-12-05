Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 17ª giornata: Catania vince e allunga nel Girone C. Trento ok al 91' contro il Cittadella

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 22:34Serie C
Luca Bargellini

Arriva una coppia di vittorie nei due anticipi della 17ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone C il Catania si è imposto per 2-0 nel match del 'Massimino' contro il Crotone grazie alle reti di Corbari nel primo tempo e Lunetta nella ripresa. Un successo, questo, che porta gli etnei a +5 sul Benevento secondo in classifica impegnato domenica in casa della Cavese. Nel Girone A, invece, finisce 1-0 la sfida fra Trento e Cittadella con i gialloblù che conquistano i tre punti grazie al gol al 91' di Capone. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi (fra parentesi il numero di gare disputate):

SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Livorno-Arezzo
Ore 14:30 - Pianese-Gubbio
Ore 17:30 - Bra-Campobasso
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Perugia-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Pineto
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (16), Ascoli 29 (15), Guidonia Montecelio 24 (15), Carpi 24 (15), Pineto 23 (15), Forlì 21 (15), Ternana 21 (15), Vis Pesaro 20 (15), Campobasso 19 (15), Gubbio 18 (15), Pianese 18 (15), Juventus Next Gen 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Perugia 12 (15), Pontedera 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Casarano-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Potenza
Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura
Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23
Ore 14:30 - Salernitana-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37 (17), Benevento 32 (16), Salernitana 31 (16), Cosenza 29 (16), Casertana 28 (16), Crotone 24 (17), Casarano 24 (16), Potenza 23 (16), Monopoli 23 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (16), Trapani 21 (16), Cavese 17 (16), Sorrento 16 (16), Team Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

