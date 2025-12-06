Avellino, D’Agostino: “Il calcio è la nostra identità. Sogniamo il ritorno in Serie A”

Angelo D'Agostino, presidente dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'inaugurazione della mostra '192, storia di una passione', presso Palaccio Caracciolo, sede della Provincia.

"Siamo tornati indietro un po' con la mente alla storia dell'Avellino - riporta TuttoAvellino, dove c'è sempre stato un grande entusiasmo, già dal 1943 in poi. E' da qui che capiamo quanto è importante il calcio, che non è solo uno sport ma parte integrante della nostra terra, della nostra Irpinia e ovviamente della città di Avellino. E' una mostra meravigliosa, perchè anche noi che rappresentiamo il club, tante cose non le conosciamo e quindi con queste mostre è bello conoscere aneddoti, dettagli, la storia del club. Ringrazio il Presidente Buonopane, con il quale c'è sinergia e ha voluto omaggiarci della mostra. La Provincia è un ente importantissimo e averlo vicino al club è fondamentale. Senza il passato e senza la storia, non si può costruire il presente".

I 10 anni di Serie A: "E' una bella pagina di storia, che resterà negli annali. Ci auguriamo presto di scrivere anche noi altre pagine altrettanto belle. Già ci siamo riusciti con la promozione in B quest'anno. Poi è chiaro, che dopo quasi 40 anni, rivedere l'Avellino in Serie A sarebbe bellissimo. Ringrazio ancora la Provincia perchè vedere lo sponsor "Provincia di Avellino", non è una cosa banale e indica appartenenza, è un motivo di vanto e orgoglio per noi. Grazie all'US Avellino è conosciuta questa terra e questo popolo e questa mostra è davvero un momento meraviglioso. Fin da subito si è capito che il calcio non è mai stato solo uno sport per questa terra"