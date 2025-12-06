Il Fenerbahce mette nel mirino Orsolini, ma il Bologna è pronto a blindarlo con un maxi rinnovo

In estate il Bologna aveva già respinto una proposta particolarmente allettante proveniente dall’Arabia Saudita, rifiutata anche dallo stesso numero 7. Ora, con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il nome di Riccardo Orsolini torna a circolare all’estero. Come riporta BBO Sport, il Fenerbahce sarebbe pronto a farsi avanti, mentre alcuni club della Liga continuano a monitorare la situazione.

La società rossoblù, però, non ha alcuna intenzione di aprire la porta a una cessione, soprattutto nella finestra invernale. Anzi: nelle prossime settimane la dirigenza accelererà per chiudere definitivamente la questione rinnovo e mettere il giocatore fuori dal mercato. Orsolini ha già raggiunto il tetto massimo salariale attualmente previsto a Casteldebole, ma i numeri delle ultime stagioni - tre annate consecutive in doppia cifra, con la possibilità concreta di arrivare a quattro - hanno convinto il club a riconoscergli un adeguamento economico. L’idea è quella di superare il limite attuale attraverso una struttura di bonus, arrivando a un nuovo contratto da circa 2,5-2,6 milioni di euro a stagione.

Il Bologna considera Orsolini un perno tecnico e identitario della squadra, oltre che un elemento legato in modo profondo all’ambiente. Per questo, malgrado l’interesse crescente dall’estero, l’obiettivo del club è chiaro: blindarlo, rinnovare e proseguire insieme anche nei prossimi anni.