Foggia, viaggio incubo verso Siracusa: 675 km in pullman per lo scontro salvezza

Il Foggia prepara la delicatissima sfida contro il Siracusa in programma domani alle 14:30 al 'De Simone' in condizioni tutt'altro che ideali. La società ha scelto di annullare il volo e la squadra rossonera è partita in pullman già nella mattinata di oggi.

Come riportato da L'Attacco, i ragazzi di Enrico Barilari e il suo staff dovranno affrontare 675 chilometri e tante ore di viaggio quasi ininterrotto per raggiungere la Sicilia. Una scelta piuttosto inusuale, soprattutto considerando il coefficiente di importanza della partita: si tratta di un vero e proprio scontro diretto salvezza, con il Foggia che vanta solamente un punto in più rispetto ai padroni di casa.

Un precedente inquietante

Non è la prima volta che il Foggia affronta lunghe trasferte in pullman. Durante la scorsa stagione i rossoneri avevano già percorso in bus il tragitto verso Biella per la sfida contro la Juventus Next Gen: in quell'occasione oltre 1700 chilometri e circa 18 ore di viaggio tra andata e ritorno.