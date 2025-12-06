Milan, si riapre il canale con il Leeds? Dopo Okafor può essere il turno di Gimenez

Il futuro in Italia di Santiago Gimenez resta un rebus. Dopo essere stato acquistato lo scorso gennaio dal Milan ed essere arrivato in Serie A con grandi aspettative, dopo aver dominato l'Eredivise a suon di gol, il Bebote ha fatto molta fatica ad integrarsi al meglio nel nostro campionato e quest'anno non è riuscito ancora a trovare la prima rete, pur giocando spesso titolare a causa degli infortuni prima di Leao e poi di Pulisic.

Con il rientro del portoghese e dello statunitense, però, il posto nell'undici titolare di Massimiliano Allegri è sempre più risicato, anche perché il Milan gioca una sola competizione e questo non lo aiuta nel turnover. Per questo motivo non è da escludere che un anno dopo averlo comprato, l'avventura in Italia del messicano possa già ai titoli di coda.

Nel frattempo il portale inglese TeamTalk riporta come oltremanica, il suo sia un profilo che resta apprezzato. In particolare ci stanno pensando il West Ham e il Leeds United, quest'ultimo pronto a rimettersi al tavolo delle trattative del club di Via Aldo Rossi dopo quella che in estate ha portato in Premier League Noah Okafor. Le trattative, si legge, al momento non sono iniziate, ma è indubbio che a gennaio ci sarà piuttosto movimento attorno al some di Santiago Gimenez.