Padova, Russini e Voltan verso l'addio: il Siracusa torna sull'attaccante

Simone Russini e Michele Voltan sono destinati a lasciare il Padova nella finestra di gennaio. I due giocatori, attualmente fuori dalle liste dei biancoscudati, cambieranno probabilmente aria nel mercato invernale.

Secondo padovasport.tv, Russini è al centro dei rumors più concreti. Sull'ala classe 1996 si sta muovendo nuovamente il Siracusa, che aveva già sondato il terreno nella scorsa estate senza riuscire a chiudere l'operazione. Per il giocatore napoletano sarebbe, inoltre, un ritorno visto l'esperienza nella stagione 2018/2019 con 19 presenze.

Russini (29) è approdato, invece, al Padova nell'estate 2022, con 67 presenze e 8 gol a referto. In precedenza per lui, una volta uscito dal settore giovanile della Ternana, esperienze anche con Paganese, Lumezzane, Alessandria, Cesena e Catania

Ancora da capire, invece, quale potrà essere il futuro del portiere classe 2001 rientrato all'Euganeo nell'estate 2024 e con appena 2 presenze a referto in prima squadra.