Team Altamura, Mangia: "A Giugliano gara pesante. I nuovi sono a disposizione"

In vista della delicata trasferta in casa del Giugliano, rivale diretto per la lotta salvezza, in casa del Team Altamura ha preso la parola il tecnico Devis Mangia nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“Sarà una gara molto importante per entrambe le squadre - si legge su TuttoCalcioPuglia -, sappiamo che è un momento dove stiamo raccogliendo poco e penso che avremmo meritato qualcosa in più. Dobbiamo guardare avanti: è una gara dal buon peso specifico contro una squadra che arriva da tre sconfitte consecutive".

I nuovi arrivati saranno tra le opzioni disponibili:

“Suazo e Doumbia sono due giocatori a completa disposizione e possono essere coinvolti. Vedremo domani in che modo".

Nessuna illusione sulla difficoltà del match:

“Sarà una trasferta complicata, su un campo difficile. Arriviamo da risultati che non ci soddisfano: dobbiamo pensare a tutto ciò che può determinare il risultato e fare una partita di livello".

Assenze e possibili adattamenti condizioneranno le scelte:

“Rosafio non c’è, oltre a Lepore. Accentrare Curcio o affiancare un attaccante a Simone sono soluzioni che valuteremo. Ci sono anche altre opzioni, dipenderà dalla gara e dalla condizione di chi non è stato benissimo".

Come affrontare la partita:

“Equilibrio e consapevolezza non devono mancare mai. Devono essere la nostra guida".