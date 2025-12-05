Sampdoria, Pedrola verso l'addio a gennaio: ritorno in Spagna dopo due anni di infortuni

Estanis Pedrola potrebbe lasciare la Sampdoria già a gennaio.

L'esterno spagnolo, che nel 2023 aveva fatto innamorare Genova con tre gol nelle prime sette partite , non è mai riuscito a dare continuità dopo il primo grave infortunio del 1° ottobre 2023 contro il Catanzaro

.

Da quella sfida è iniziato un calvario che nei successivi due anni lo ha tenuto ai box per lunghi periodi, sia in blucerchiato che durante i sei mesi di prestito al Bologna. La prima parte di questa stagione è stata nuovamente condizionata dai problemi fisici, e ora l'ipotesi di una separazione anticipata prende sempre più corpo.

Destinazione Spagna

Secondo quanto riportato da ClubDoria46 e confermato da media spagnoli vicini al Barcellona, Pedrola potrebbe tornare proprio in patria. Il club catalano, pur non avendo esercitato il contro-riscatto da 4 milioni di euro, detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del giocatore, un dettaglio che potrebbe facilitare eventuali trattative con club iberici.