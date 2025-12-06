Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 dicembre

INTER

Carlos Augusto è l'uomo in più dell'Inter di Cristian Chivu. Inizialmente è arrivato in nerazzurro per fare il vice di Dimarco, poi Simone Inzaghi lo ha provato con successo pure da braccetto nei tre dietro, ma con il rumeno è diventato utile pure sulla fascia destra, dove ha agito a piede invertito. Uno degli acquisti più sottovalutati degli ultimi anni, oggi è fondamentale. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, ai piani alti del club l'apprezzamento è evidente. Da tempo infatti Marotta, Ausilio e Baccin stanno lavorando al prolungamento di contratto del classe '99. L'accordo con l'ex Monza è davvero vicino dopo i recenti contatti con l'entourage del brasiliano, che ha un'intesa che scadrà il 30 giugno 2028, ovvero tra 2 stagioni e mezzo. Il suo stipendio attuale è di 2,2 milioni di euro netti all'anno, ma le intenzioni sono quelle di blindarlo fino al 2030 e aumentargli l'ingaggio, che si attesterà circa sui 3 milioni. Un attestato di stima che vale tantissimo e che testimonia come il suo status non sia più quello di una semplice alternativa, ma qualcosa di più. Carlos Augusto è un titolare aggiunto, affidabile e in grado di risolvere problemi tattici quando si presentano. La certezza che l'Inter cercava.

L'Inter non smette di tenere d'occhio Nico Paz. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il fantasista argentino viene seguito da oltre un anno da Ausilio e Baccin. Nel mezzo, c'è pure Javier Zanetti, connazionale e amico di famiglia di Nico. Peccato - prosegue la medesima fonte - che i nerazzurri debbano però scontrarsi con la società più vincente e potente al mondo nella corsa all'enfant prodige del Como: il Real Madrid, che vanta una clausola di recompra valida fino al 2027 a cifre irrisorie (10 milioni) in relazione al valore di Nico, oltre al 50% sulla rivendita. Insomma, il destino del ragazzo è nelle mani di Florentino Perez, che appare pronto a riprenderselo. Non subito, ma a fine stagione, dato che l’opzione di riacquisto è valida soltanto dall’1 al 15 di luglio. Ma cosa vuole fare Nico Paz? Il talento classe 2004 chiede garanzie sul suo utilizzo e tornerà eventualmente a Madrid soltanto per essere protagonista. Questo da una parte alimenta i sogni del Como, che punta a trattenerlo (soprattutto in caso di approdo in Europa), e dall'altro quelli dell’Inter, qualora i blancos dovessero riacquistarlo per venderlo al miglior offerente. Senza dimenticare le ricche sirene dalla Premier League, dove il Tottenham era già arrivato a offrire 60 milioni di euro.

ROMA

La Roma cerca un attaccante per gennaio, ormai non è certo una novità. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale la caccia di Massara a un centravanti è ormai da tempo aperta, apertissima. Tre nomi - scrive il quotidiano - intrigano il ds almeno fino a questo momento: si tratta di Joshua Zirkzee, Yuri Alberto e Fabio Silva. L'ex Bologna è sicuramente l'obiettivo numero uno, ma anche quello più difficile. Questo perché, in primis, il Manchester United non apre al prestito e perché gli agenti di Zirkzee chiedono commissioni molto alte. Senza dimenticare che i Red Devils perderanno sia Diallo sia Mbeumo per la Coppa d'Africa. Insomma, se ne riparlerà semmai a fine gennaio. Ma, pur essendo complicata, l'operazione a Trigoria non viene comunque considerata fuori portata. L'alternativa principale oggi è Yuri Alberto, una grande occasione visto il momento del Corinthians. La drammatica situazione finanziaria del club brasiliano obbliga a fare delle riflessioni in uscita e, nonostante la clausola da 100 milioni di euro valida per l'estero, il classe 2001 potrebbe uscire per circa 30 milioni, di cui peraltro il 50% andrebbe allo Zenit. La Roma ha già riallacciato i contatti: si studia un prestito oneroso con obbligo di riscatto in estate. Infine, c'è Fabio Silva: il portoghese è stato trattato già prima di andare al Dortmund, ma sta giocando poco e può tornare di moda, magari con diritto di riscatto trasformabile in obbligo in caso di qualificazione in Champions e un certo numero di presenze.

Niccolò Pisilli è uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. Perché il calciatore sta valutando la possibilità di andare via in prestito per giocare di più, con diverse squadre che sono interessate. Detto dei sondaggi di Parma e Genoa nelle scorse settimane, in particolare di quello rossoblù causa presenza di Daniele De Rossi sulla panchina, nelle ultime ore c'è stato un altro club a chiedere informazioni. Si tratta del Sassuolo, che vorrebbe inserire un altro centrocampista alla propria rosa. In questo momento però la Roma non ha intenzione di restringere una rosa che sta dando discrete risposte, anzi. Più di allargarla per dare la possibilità di sognare in grande.

ATALANTA

Il Torino ha messo gli occhi su Daniel Maldini per il mercato invernale. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale il fantasista classe 2001 a gennaio potrebbe lasciare l'Atalanta per andare a rilanciarsi altrove visto il poco spazio ottenuto in questa prima parte di stagione (appena 187 minuti giocati in campionato e 45 minuti in Champions League). La formula giusta? Il prestito con diritto di riscatto, quella che peraltro è ormai un must in casa granata. Dopo non aver convinto né Juric né Palladino a Bergamo, Maldini jr è tornato di moda per il Toro, che già negli anni scorsi aveva sondato il terreno per portarlo all'ombra della Mole. Il 3-5-2 di mister Baroni, del resto, potrebbe esaltare le sue qualità nel ruolo di seconda punta al fianco di uno tra Simeone, Zapata e Adams: la stessa posizione in cui giocava al Monza e che, appena un anno fa, gli aveva permesso di conquistare addirittura la chiamata in Nazionale. Oltre al Torino - conclude la medesima fonte - su Daniel Maldini resta vigile pure la Fiorentina, che lo aggiungerebbe volentieri al proprio organico, ma l’ultimo posto in classifica forse indurrà la Viola a dare priorità all’arrivo di rinforzi in altri settori del campo (la difesa in primis). Più defilata infine la Lazio, dove Maldini piace ma non gode di consensi unanimi.

BOLOGNA

Il Bologna pensa anche al futuro e sta già interessandosi a un profilo per il reparto avanzato. Secondo quanto raccolto da TMW, il club rossoblù ha messo nel mirino Oumar Camara, attaccante classe 2007 del Vitoria Guimaraes. Ci sono già stati i primi approcci tra le parti, che proseguiranno nelle prossime settimane i contatti, nella speranza di trovare la quadra. Camara ha un contratto con i portoghesi fino al 30 giugno 2029 e vanta già 11 presenze e 3 gol con la maglia dei Conquistadores. In passato ha giocato pure nell'Under 19 del PSG, collezionando 3 presenze anche con la Francia Under 18 e 7 con l'Under 17, con cui ha segnato una rete.

Diego Coppola via dal Brighton a gennaio? È certamente una possibilità. Perché il difensore italiano finora ha raccolto solamente diciotto minuti in Premier League, spalmati su tre partite. Tre anche le presenze nella Coppa di Lega, qui con un minutaggio decisamente superiore (259') ma che non possono bastare per chi si è trasferito per provare un calcio di livello superiore. Va detto che lo stesso Brighton ha due monumenti sulla linea difensiva come Dunk e van Hecke, difficilmente sostituibili. Poi ci sarebbe pure Olivier Boscagli, arrivato a parametro zero dal PSV Eindhoven dopo sei stagioni di livello straordinario. Dura, quindi, la vita Oltremanica. Per questo i Seagulls potrebbero pensare a una cessione in prestito con diritto di riscatto nel mese di gennaio. Niente ritorno romantico all'Hellas Verona, ma un progetto di medio alta classifica che gli possa garantire se non una maglia da titolare almeno una continuità che finora non ha avuto. Per ora è ancora presto per fare le carte al suo futuro, ma dipenderà da chi cerca un difensore centrale. Come il Bologna, in caso di cessione di Lucumì, la Juventus - che lo ha seguito molto tempo - Inter oppure Torino. Sarà, eventualmente, un domino che porterà ad altri movimenti a cascata.

GENOA

Il Genoa cerca innanzitutto un portiere per rinforzarsi a gennaio. Come riporta oggi l'edizione genovese de la Repubblica, il nome caldo adesso è quello di Christos Mandas, estremo difensore della Lazio e della Nazionale greca, a cui Sarri ormai preferisce Provedel in biancoceleste. Sono in ribasso invece le quotazioni di Mattia Perin, ex rossoblù ora alla Juventus di cui si era parlato a lungo nelle scorse settimane. La formula per Mandas? Il prestito è senza dubbio quella che accontenterebbe tutti e le probabilità che l'operazione vada in porta sono già importanti. Non solo il portiere, il nuovo Grifone di De Rossi pensa anche ad altri tasselli per completare la rosa. C'è per esempio Stephan El Shaarawy, in scadenza di contratto con la Roma, ma anche Niccolò Pisilli, pupillo del tecnico romano. Il quotidiano aggiunge poi che potrebbe anche essere utile l’esperienza di Nemanja Gudelj. A Siviglia il difensore-centrocampista guadagna 3 milioni netti a stagione, decisamente troppi, ma il suo contratto scade il 30 giugno. In uscita occhio infine al laterale Brooke Norton-Cuffy, che piace a tanti, Napoli su tutti. L'ex Arsenal, classe 2004, ha già collezionato 14 presenze con un assist e 1.248 minuti giocati in questa prima parte di stagione.



ERIC GARCIA PROLUNGA IL CONTRATTO COL BARCELLONA. MAYULU-PSG, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO. NUSA SCATENA L'ASTA EUROPEA: IL LIPSIA SI FREGA LE MANI; E WERNER VIAGGIA VERSO L'MLS. SCHLOTTERBECK TENTATO DAL REAL MADRID. LINGARD LASCIA LA COREA

Eric García ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Barcellona, legandosi per altri cinque anni al club dove è cresciuto: "L'FC Barcellona e il suo giocatore Eric García hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto per altre cinque stagioni, legando il difensore al club fino al 30 giugno 2031. Il giocatore apporrà la firma sul nuovo accordo in occasione di un evento che si terrà giovedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 13:30 (CET) nell'ufficio del presidente, dopodiché Eric parlerà con i media. Questa decisione è una dimostrazione di fiducia in un giocatore cresciuto a La Masia e che ha rappresentato un esempio meraviglioso per i giovani. Le sue prestazioni, la sua maturità e il suo impegno sono stati fattori determinanti nel prolungamento del suo legame con il club. Eric García continuerà così a offrire talento, leadership e stabilità alla squadra. L'annuncio di oggi è celebrato dal club e sicuramente anche dai fan".

Senny Mayulu e il PSG, avanti a piccoli passi per il rinnovo. Dopo gli approcci di qualche settimana fa, il club francese si è avvicinato ulteriormente al rinnovo del giovane talento. Il centrocampista classe 2006 ha conquistato nel tempo spazio e fiducia fino a diventare un elemento importante per la squadra. I contatti sono positivi. E a stretto giro di posta potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2029. Lavori in corso. Mayulu e il PSG sono più vicini a continuare insieme…

Secondo quanto riportato da Sky Germany, c'è un forte interesse a livello europeo per l'esterno dell'RB Lipsia, Antonio Nusa. Il 20enne nazionale norvegese è monitorato dai maggiori club del continente, anche alla luce delle prove molto convincenti in Nazionale, a partire dal doppio confronto con l'Italia. Un dettaglio importante riguardo al futuro di Nusa nel club sassone è che non esiste alcuna clausola rescissoria nel suo contratto valida per la prossima estate. Il Lipsia intende trattenere Nusa durante la finestra di mercato invernale, ma sarebbe disposto ad ascoltare offerte comprese tra i 60 e i 70 milioni di euro la prossima estate. Finora in questa stagione, Nusa ha contribuito con 2 gol e 2 assist in 14 presenze complessive in tutte le competizioni. Nusa si unisce così ad altri giocatori dell'RB Lipsia, come Yan Diomande, che sono stati accostati a club di prima fascia come Liverpool e Real Madrid.

Il contratto di Timo Werner con l'RB Lipsia scade in estate, ma l'attaccante potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato invernale. Il Lipsia è desideroso di cedere Werner, che percepisce uno stipendio stimato di 10 milioni di euro all'anno ed è tra i giocatori più pagati del club. Di conseguenza, secondo Sport Bild, i Die Roten Bullen sarebbero disposti a venderlo a un prezzo ben al di sotto del suo valore di mercato e, se necessario, anche a lasciarlo partire a parametro zero. Sia Bild che Sky Germany hanno accostato Werner all'Inter Miami. Più di recente, Sky ha riferito che sono in corso trattative tra l'entourage di Werner e il club della MLS. L'ex attaccante del Chelsea aveva già avuto colloqui con il club gemello del Lipsia, i New York Red Bulls, la scorsa estate, ma il trasferimento era naufragato.

Nico Schlotterbeck si trova di fronte a una decisione cruciale: rimanere al Borussia Dortmund e impegnarsi con un contratto a lungo termine oltre il 2027, oppure rifiutare l'offerta del club e cercare un trasferimento in uno dei maggiori club europei. Secondo Sky Germany, l'interesse di Bayern Monaco e Real Madrid sta spingendo il 26enne a valutare attentamente il suo futuro. Un potenziale trasferimento al Bayern dipenderebbe in gran parte dal destino di Dayot Upamecano e Kim Minjae. Se entrambi i difensori centrali dovessero lasciare i campioni di Germania, Schlotterbeck diventerebbe un "obiettivo primario" per i Bavaresi, come riportato dal media tedesco. Al Real Madrid, David Alaba dovrebbe partire a parametro zero, e anche il futuro di Antonio Rüdiger è incerto, creando potenzialmente un posto per Schlotterbeck nella difesa dei Blancos. Tuttavia, anche se Schlotterbeck dovesse scegliere di non estendere il contratto, il Dortmund potrebbe comunque decidere di trattenerlo fino al 2027, lasciandolo partire a parametro zero. I gialloneri non hanno fissato una scadenza tassativa, ma sperano di avere chiarezza sul futuro di Schlotterbeck prima della fine di gennaio.

Jesse Lingard torna sul mercato: l'ex attaccante del Manchester United ha annunciato di aver lasciato l'FC Seoul. Lingard, ora 32enne, ha confermato che l'incontro di AFC Champions League di mercoledì contro il Melbourne City segnerà la sua ultima apparizione per il club sudcoreano, a cui si era unito nel febbraio 2024 con un trasferimento che era stato definito il più importante nella storia della K League. Lingard ha confermato l'addio attraverso un toccante messaggio sui social media, riflettendo con calore su un percorso che, a suo dire, gli ha ridato slancio come calciatore. Nella sua dichiarazione, ha rivelato che i colloqui con il club hanno portato a una decisione consensuale di separarsi dopo la stagione 2025, ammettendo che lasciare non è stato affatto semplice. "Dopo discussioni positive con l'FC Seoul, abbiamo concordato di comune accordo che lascerò il club alla fine della stagione 2025, con la mia ultima partita il 10 dicembre", ha scritto. "Non è stata una decisione facile. Il mio periodo in Corea del Sud è stato incredibile: il calcio, l'atmosfera e la passione intorno a questo club sono stati di altissimo livello. L'amore, il supporto e l'apprezzamento che mi avete dimostrato in questi ultimi due anni sono stati davvero straordinari. Giocare a calcio qui è stata un'esperienza indimenticabile, che apprezzerò sempre. Voglio ringraziare l'FC Seoul, i miei compagni di squadra, lo staff e tutti coloro che sono legati al club per aver avuto fiducia in me e per avermi accolto dal primo giorno. Sarò sempre grato per l'opportunità di giocare per un club così importante".