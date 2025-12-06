Verso Napoli-Juventus, Marocchino: "Spalletti deve trovare nuove soluzioni in avanti"

Ospite di Radio Bianconera, Domenico Marocchino ha analizzato la delicata sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, in programma domenica sera alle 20:45. Queste le sue parole: "A Napoli la priorità sarà non prenderle e poi cercare il colpo del ko nel finale, altrimenti si rischia che loro la recuperino. Evidentemente l’allenatore non vuole soffermarsi troppo su questa gara, che per la Juve rappresenta quasi un piccolo peso, sia per la presenza di Conte dall’altra parte sia perché il Napoli, da un po’ di tempo, sta rubando la scena ai bianconeri.

A livello pratico cambia poco: immagino che la Juve si muoverà con un volo privato, quindi non ci saranno ripercussioni sull’approccio o sulle condizioni dei giocatori”.

Su Spalletti, aggiunge: "Mi piace come sta lavorando: sta guadagnando terreno passo dopo passo, come in una partita a scacchi in cui, per ora, muovi solo i pedoni senza toccare Re o Regina. La sua consapevolezza è chiara: la Juventus deve restare lì, e per farlo deve sbagliare poco e trovare nuove soluzioni offensive per sopperire all’assenza di Vlahovic".