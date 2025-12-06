Ct italiani già al Mondiale, Ancelotti e Cannavaro in coro: "Italia, devi esserci"

L'Italia sa già tutto del proprio eventuale destino al Mondiale, meno la cosa più importante, ovvero il fatto stesso di esserci. Nel giorno dei sorteggi per la fase a gironi della Coppa del Mondo, c'è però chi fra gli italiani ha già la certezza di volare a giocarsi il torneo, come i commissari tecnici di Brasile e Uzbekistan, Carlo Ancelotti e Fabio Cannavaro.

Cannavaro ha voluto mandare un messaggio agli azzurri a poche ore dal sorteggio: "Sarebbe un bel girone in un bel Paese, qualora dovessero passare il turno", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. L'Uzbekistan affronterà Portogallo, Colombia e una tra Giamaica, Congo e Nuova Caledonia.

Un augurio arriva anche da Carlo Ancelotti, che con il suo Brasile affronterà invece Marocco, Haiti e Scozia: "L'importante per l'Italia sarebbe arrivare, vi faccio tutti gli auguri del mondo", le sue parole.