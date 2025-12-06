Conte non parla prima della Juve, Spalletti non dorme a Napoli: si avvicina il big match

Antonio Conte, come spesso capita nelle settimane di coppe, eviterà la conferenza più complicata della stagione, quella alla vigilia della gara con la Juventus. Luciano Spalletti, per cui il ritorno a Napoli avrà invece un sapore particolare, affronterà i cronisti in giornata - sabato 6 dicembre - a partire dalle 16.30.

I bianconeri, in compenso, cercheranno di far durare il meno possibile la trasferta: ritrovo fissato direttamente domenica mattina alla Continassa. Poi aereo privato per Capodichino, pranzo in un albergo del centro e partita, per ripartire subito dopo. La Vecchia Signora sceglie questa strategia per evitare gli spettacoli pirotecnici che hanno tenuto sveglie spesso e volentieri le avversarie della formazione campione d’Italia in carica.

Chiamato a gestire un centrocampo in estrema difficoltà dopo l'infortunio di Lobotka che ha fatto seguito a quelli di Anguissa, De Bruyne e Gilmour, Conte sembra intenzionato a schierare Elmas accanto a McTominay, con Vergara come unica alternativa in panchina. Quanto alla Juventus, pesa l’assenza di Vlahovic, ma peserà per diversi mesi: il canadese David è il favorito per ricoprire il ruolo di centravanti, a destra ci sarà Cambiaso e in difesa dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Unico difensore in panchina, Juan Cabal. Qui le probabili formazioni.