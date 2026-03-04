Napoli, venerdì al Maradona ci sarà anche Sal Da Vinci: canterà "Per Sempre sì"

Il Friday Night del Maradona si arricchisce di una presenza importante. Il club ha invitato allo stadio Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo con "Per Sempre sì": la canterà pure il pubblico del Maradona, pronto a tributare un lungo applauso al trionfatore del Festival. L’artista di Mergellina, ma nativo di New York – nonostante un’agenda fitta di impegni – ha accettato la proposta del club di De Laurentiis e quindi sarà a Fuorigrotta in occasione della sfida con il Toro.

Una famiglia dedita al calcio: il genero gioca al Guidonia

L’azzurro è da sempre una sua passione e spera di godersi un successo della squadra di Conte, impegnata a difendere il terzo posto in una stagione diventata complicata a causa dell’emergenza infortuni. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, scrive oggi La Repubblica. In cinquantamila sugli spalti più Sal Da Vinci. Il calcio è un affare di famiglia. Sal ci ha giocato e ha fatto parte della Nazionale Cantanti, il fratello Francesco è stato un professionista in Serie C, così come suo genero (Salvatore Santoro, adesso è al Guidonia, ma è stato al Pisa e all’Arezzo).

Chi è il vincitore di Sanremo 2026

Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino (New York, 7 aprile 1969), è un cantautore e attore italiano con cittadinanza statunitense. Figlio del cantante e attore Mario Da Vinci, è attivo dagli anni settanta tra musica, teatro e cinema, affermandosi come uno degli interpreti della canzone napoletana contemporanea.