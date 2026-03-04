Come sta cambiando il monte-ingaggi della Juve e perché Vlahovic è l'ago della bilancia

La Juventus nelle ultime quattro settimane ha definito due importantissimi rinnovi di contratto. Lo scorso 7 febbraio il club bianconero ha annunciato che il numero 10 Kenan Yildiz ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2030, questa settimana è stato invece il turno di Weston McKennie. In scadenza di contratto, il centrocampista statunitense ha sottoscritto un nuovo accordo per le prossime quattro stagioni.

Con questi due contratti la Juventus ha ufficialmente inaugurato una nuova stagione. Yildiz, oltre a un bonus alla firma da sei milioni di euro, ha sottoscritto un contratto da sette milioni di euro netti l'anno ed è oggi il secondo giocatore più pagato della rosa. Lo è in attesa di sapere che ne sarà di Dusan Vlahovic. McKennie invece con questo accordo è ufficialmente entrato tra i giocatori più pagati, quattro milioni di euro netti l'anno per un calciatore che rappresenta per Spalletti un elemento indispensabile.

I giocatori più pagati della rosa della Juventus

1) Dusan Vlahovic - 8 milioni di euro netti l'anno (più bonus per arrivare fino a 12) fino al 30 giugno 2026

2) Kenan Yildiz - 7 milioni di euro netti l'anno fino al 30 giugno 2030

3) - Jonathan David - 6 milioni di euro netti l'anno fino al 30 giugno 2030

4) Bremer - 5 milioni di euro netti l'anno fino al 30 giugno 2029

5) Teun Koopmeiners - 4.5 milioni di euro netti l'anno fino al 30 giugno 2029

6) Lois Openda e Weston McKennie - 4 milioni di euro netti l'anno fino al 30 giugno 2030

Gli ultimi accordi hanno insomma riscritto il monte-ingaggi della Juventus. Presto in questa lista, con un ingaggio più o meno pari a quello di McKennie, dovrebbe entrarci anche il capitano Manuel Locatelli. L'ago della bilancia è però rappresentato dall'eventuale nuovo accordo con Dusan Vlahovic: la Juventus vuole fissare nell'accordo raggiunto con Kenan Yildiz l'ingaggio più alto ed ecco perché al serbo non ha proposto fin qui più di sei milioni a stagione. La richiesta come vi abbiamo scritto ieri è più alta, ma un accordo è possibile. Per la Juventus riuscire a trovare la quadra sarebbe fondamentale, anche perché l'alternativa sarebbe quella di scovare sul mercato un altro numero 9 forte come il calciatore serbo classe 2000. Complicato, soprattutto molto dispendioso...