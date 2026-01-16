Padova-Mantova, i convocati di Andreoletti: torna Favale. Assenti Barreca e Bacci

"Finalmente siamo in tanti, l’unico che non ci sarà, oltre ai ragazzi della Primavera, sarà Barreca: sta bene ma ho deciso di lasciarlo fuori per evitare che giochi condizionato, non sta andando ancora al massimo. Rientra invece Favale, iniziamo a ragionare non più solo su minimi dubbi, ma possiamo scegliere ogni partita chi sarà tra i convocati e chi no”. Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti in conferenza stampa ha parlato così della situazione della rosa della squadra in vista dello scontro diretto contro il Mantova di domani.

Con Favale che rientra sarà assente il solo Bacci per indisponibilità. A lui si aggiungeranno Barreca, Russini, Voltan, Tumiatti e Boi per scelta tecnica. Questo l'elenco completo:

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Belli, Faedo, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Sgarbi, Villa

Centrocampisti: Baselli, Capelli, Crisetig, Di Maggio, Fusi, Harder, Silva, Varas

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Gomez, Lasagna, Seghetti