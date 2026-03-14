Oggi calcio, ieri musica. Achille Lauro in visita agli 'Incoscienti Giovani' del Padova

Scenderà in campo alle ore 15:00 il Padova, che se la vedrà con il Catanzaro in occasione del match valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI per le formazioni ufficiali); una gara sicuramente non facile per i biancoscudati, che dalla loro avranno però il favore del campo amico, perché il confronto si giocherà allo stadio 'Euganeo', che non sarà più solo un rettangolo verde. L'anno prossimo, infatti, Achille Lauro si esibirà in concerto nella casa del Padova, con data annunciata al 26 giugno 2027.

E proprio il famoso cantante, ieri, ha fatto visita al club, come riporta lo stesso nella nota ufficiale che di seguito potete leggere:

"Il Calcio Padova ha ricevuto ieri una visita speciale allo Stadio Euganeo: il cantante Achille Lauro è stato ospite del club biancoscudato, incontrando alcuni calciatori della prima squadra in un clima di grande entusiasmo.

Durante la visita, l’artista si è fermato con alcuni giocatori per foto e autografi. L’incontro è stato accompagnato dalle note di ‘Incoscienti Giovani’, brano che lo scorso anno ha fatto da colonna sonora alla cavalcata del Padova verso la promozione e che è diventato anche lo slogan della campagna abbonamenti per la stagione attuale in Serie BKT.

Un momento di incontro tra musica e sport che ha celebrato l’entusiasmo del gruppo biancoscudato e il legame tra la squadra e la canzone ‘Incoscienti giovani’.

Infine, il cantante ha annunciato che il 26 giugno 2027 si esibirà in concerto proprio allo Stadio Euganeo!".