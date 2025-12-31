Peghin: "2025 magico per il Padova. Mercato? Non c'è nulla da rivoluzionare"

“Per il Padova è stato un anno magico a cui non si poteva chiedere di più. Eravamo partiti con la squadra avanti di dieci punti e tutti ci facevano già i complimenti per la promozione, ma io, da sportivo, in un simile clima, tocco ferro. Poi infatti ho perso qualche anno di vita in quelle settimane in cui si perdeva in trasferta e siamo stati sorpassati dal Vicenza. È stato dunque un campionato decisamente emozionante”. Il presidente Francesco Peghin dalle colonne de Il Gazzettino traccia così il bilancio dell’anno che sta per chiudersi: “La promozione da presidente è un’altra cosa rispetto alla precedente, è stato il coronamento del lavoro di due anni e di una responsabilità che mi sono preso”.

Spazio poi alla prima parte della stagione cadetta: “Sono assolutamente soddisfatto per quanto fatto dalla squadra in queste prime 18 giornate e non può che essere altrimenti visto che l’obiettivo è sempre stato quello di una salvezza tranquilla. Avere cinque punti di vantaggio sui play out ci rende felici e ci fa trascorrere queste feste in serenità”.

Il numero uno dei biancoscudati si sofferma poi sulla ricapitalizzazione che permetterà al club di operare sul mercato senza vincoli: “Vista la situazione di transizione legata al cambio societario, ci siamo attivati perché non manchi niente al mercato, fermo restando che non c’è da rivoluzionare in una squadra che sta girando bene”.