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Venezia, rinnovo Stroppa in arrivo: Doig e Kramaric i nomi per la Serie A

Venezia, rinnovo Stroppa in arrivo: Doig e Kramaric i nomi per la Serie ATUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 12:03Serie B
Luca Bargellini

Il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A con un turno d'anticipo, ma la dirigenza arancioneroverde non si è fermata a festeggiare: secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, il club lagunare ha già avviato la pianificazione per la prossima stagione nel massimo campionato. Il primo nodo da sciogliere riguarda la panchina, e la risposta è già scritta.

Stroppa si rinnova: pluriennale e ritocco d'ingaggio
Giovanni Stroppa sarà il tecnico del Venezia anche in Serie A. La bozza d'intesa è stata già trovata con il direttore Filippo Antonelli e la fumata bianca è attesa per metà maggio. Il rinnovo era automatico al raggiungimento della promozione, ma le parti stanno ridefinendo i dettagli del nuovo accordo: sul tavolo un contratto pluriennale con un ritocco dell'ingaggio, a riconoscimento del lavoro svolto in questa stagione. La promozione conquistata con largo anticipo dà alla società più tempo per programmare con cura, e Stroppa sarà il fulcro del progetto.

Doig nel mirino: offerta da 4,5 milioni al Sassuolo
La prima priorità di mercato è potenziare le corsie laterali, da sempre centrali nel sistema di gioco del tecnico. Il nome caldo è quello di Josh Doig, terzino sinistro scozzese classe 2002 di proprietà del Sassuolo, sul quale il Venezia ha presentato un'offerta da 4,5 milioni di euro. Le parti sono in contatto e c'è una certa fiducia sull'esito positivo della trattativa, anche grazie agli ottimi rapporti tra i due club: nella scorsa stagione la dirigenza lagunare aveva ceduto agli emiliani i difensori Idzes e Fali Candè in un'operazione di rilievo. Doig, che ha un contratto col Sassuolo fino al 30 giugno 2028, era già stato sondato dal Venezia nelle stagioni precedenti.

Il colpo Kramaric: trattativa in salita
Più complessa, ma suggestiva, è la pista che porta ad Andrej Kramaric. La dirigenza arancioneroverde ha presentato un'offerta per la seconda punta croata dell'Hoffenheim, ma al momento la trattativa non ha registrato sviluppi. Kramaric, classe 1991, ha ancora un contratto con il club di Zagabria fino al 2028: arrivare a lui sarebbe un colpaccio, ma la strada è in salita.

Artistico nel mirino: la Lazio complica i piani
Il terzo obiettivo monitorato dalla dirigenza lagunare è Gabriele Artistico, centravanti classe 2002 di proprietà della Lazio, ceduto in estate allo Spezia in prestito con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro. Stroppa è un grande estimatore dell'attaccante e lo vorrebbe come competitor di Adorante in Serie A. La situazione, però, è in evoluzione: malgrado la probabile retrocessione dello Spezia, la dirigenza ligure starebbe valutando di esercitare il riscatto, mentre il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe considerando di sborsare i 500mila euro necessari per tenerlo in rosa. Il Venezia osserva e attende sviluppi.

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