Padova, Russini in uscita a gennaio: ritorno di fiamma del Siracusa in Serie C

Simone Russini è uno dei giocatori che sicuramente lasceranno il Padova a gennaio visto che in questa prima parte di stagione è rimasto escluso, al pari del portiere classe 2001 Michele Voltan, dalla lista presentata per partecipare alla Serie B.

Secondo quanto riferito da Padovasport.tv per l’attaccante classe ‘96 ci sarebbe la possibilità di tornare in Serie C e vestire nuovamente la maglia del Siracusa che lo aveva già cercato in estate senza fortuna.

Per Russini si tratterebbe di un ritorno avendo vestito la maglia dei siciliani in 19 occasione nella seconda metà della stagione 2018/19. attualmente il Siracusa è penultimo nel Girone C e per questo ha necessità di rinforzi di qualità ed esperienza. Secondo il portale padovano l’accordo fra le parti è possibile.