TMW Salvatori: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Vedo bene Monza, Venezia e Modena"

Il direttore sportivo Fabrizio Salvatori nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com nel corso del consueto appuntamento con l'A tu per tu, ha parlato anche delle serie minori dicendo la sua sul momento delle varie squadre.

E la B direttore?

“Vedo bene Monza e Venezia. Come il Modena. Pensavo facesse meglio il Palermo, Carlo Osti è un direttore esperto, Inzaghi un allenatore di livello. Ma è ancora tutto aperto: l’importante è essere lì”.

Serie C: come la vede?

“Il Trapani ha dovuto fare i conti con la penalizzazione, ha una rosa di livello e senza la penalità avrebbe potuto puntare a vincere. E il girone più duro, ci sono tante squadre. Nel Girone B se la giocano Ravenna, Arezzo e Ascoli. Nel Girone A credo che il Vicenza vincerà senza troppi patemi. Poi ci sono i playoff”.