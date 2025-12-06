Livorno, Venturato: "Questo gruppo ha dei valori e abbiamo ampi margini di crescita"

Il tecnico del Livorno Roberto Venturato ha analizzato la sfida contro l'Arezzo: "Sarà una partita difficile contro una formazione forte, la migliore fin qui del campionato - riporta Livornotoday.it -. Sappiamo che c'è rivalità e dispiace per il divieto imposto ai tifosi aretini, che impedirà che ci sia quello spettacolo sugli spalti che talvolta permette alle squadre di interpretare al meglio le gare.

Sicuramente avremo davanti un avversario complicato e dovremo quindi cercare di fare qualcosa di importante mantenendo intatta la nostra identità e rimanendo sempre all'interno della partita. Questo gruppo, in ogni caso, ha dei valori e può contare su giocatori che hanno voglia, determinazione e capacità. Credo che abbiamo ampi margini di crescita".

SERIE C (16), 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23

Ore 14:30 - Novara-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane

Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14:30 - Lecco-Alcione

Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese

Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Livorno-Arezzo

Ore 14:30 - Pianese-Gubbio

Ore 17:30 - Bra-Campobasso

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen

Ore 14:30 - Perugia-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Pineto

Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Ascoli-Forlì

Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro

Riposa: Sambenedettese

Classifica - Arezzo 38 (15), Ravenna 38 (16), Ascoli 29 (15), Guidonia Montecelio 24 (15), Carpi 24 (15), Pineto 23 (15), Forlì 21 (15), Ternana 21 (15), Vis Pesaro 20 (15), Campobasso 19 (15), Gubbio 18 (15), Pianese 18 (15), Juventus Next Gen 18 (15), Sambenedettese 17 (16), Livorno 15 (16), Perugia 12 (15), Pontedera 12 (15), Bra 11 (15), Torres 8 (15)

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Casarano-Latina

Ore 14:30 - Siracusa-Foggia

Ore 14:30 - Sorrento-Potenza

Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura

Domenica 7 dicembre

Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23

Ore 14:30 - Salernitana-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana

Ore 17:30 - Cavese-Benevento

Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37 (17), Benevento 32 (16), Salernitana 31 (16), Cosenza 29 (16), Casertana 28 (16), Crotone 24 (17), Casarano 24 (16), Potenza 23 (16), Monopoli 23 (16), Audace Cerignola 22 (16), Atalanta U23 21 (16), Trapani 21 (16), Cavese 17 (16), Sorrento 16 (16), Team Altamura 16 (16), Giugliano 15 (16), Latina 14 (16), Foggia 14 (16), Siracusa 13 (16), Picerno 13 (16)

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva