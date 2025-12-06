Sampdoria, Gregucci: "Siamo all'inferno, niente alibi. Pafundi e Pedrola hanno qualità"

Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci alla viglia della sfida contro la Carrarese di domani ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione e sulla necessità di tornare a vincere per restare agganciati alla corsa salvezza: “Per noi tutte le partite sono importanti, vanno affrontate con coraggio e maggiore fiducia cercando di portare le cose dalla nostra parte e mantenendo la lucidità qualunque cosa accada. Stiamo migliorando, ma quando sei prigioniero del risultato la pressione si fa sentire. Siamo all’inferno e non dobbiamo avere alibi”.

Spazio poi alla sfida di domani: “Non ho mai parlato di sistema di gioco, la differenza la fanno le qualità dei giocatori e noi dobbiamo mettere in campo i migliori sia a livello fisico sia a livello mentale. – prosegue Gregucci – Dovremo stare attenti su ogni dettagli, ma penso che la squadra abbia lavorato bene dal punti di vista atletico e sia consapevole di trovare un avversario che finora se l’è giocata contro tutte le altre”.

Gregucci si sofferma poi su alcuni singoli: “Pedrola fatica a trovare la condizione visti i vari problemi che ha accusato, ma vuole dare la sua disponibilità e noi lo abbracciamo perché abbiamo bisogno della sua miglior versione. Se ha convinto una squadra come il Bologna a prenderlo vuol dire che ha qualità, ma ora deve trovare la giusta condizione fisica. Henderson e Ferrari sono a disposizione, abbiamo convocato tutti compreso Abildgaard che arriva da un infortunio importante. Arriviamo alla gara di domani con fiducia e ottimismo, con tanti elementi della rosa. - conclude il tecnico blucerchiato – Pafundi? Sta facendo un percorso di crescita e deve aspettarsi che per le sue qualità l’avversario lo marchi forte, ma ha qualità per fare un percorso importantissimo e noi vogliamo aiutarlo a salire di livello”.