Empoli, Dionisi: "Col Palermo gara particolare. Sarà un bel test per testare la nostra crescita"

“Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, ci siamo posti l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica che non era consona alla rosa che abbiamo e questa gara sarà quella giusta per testare la nostra crescita”. Il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi parla così in conferenza stampa alla viglia del big match contro il Palermo, sua ex squadra: “Non vogliamo fermarci e dobbiamo dimostrarlo sul campo, sulla carta i favoriti sono loro, ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare. La classifica è corta e non possiamo permetterci distrazioni. I risultati positivi arrivano perché dietro c’è stato un atteggiamento giusto, che dovremo confermare domani contro una delle squadre più forti del campionato”.

Spazio poi agli avversari: “Si tratta di una squadra solida, che concede poco, con giocatori importanti nel reparto offensivo. Il Palermo ha giocatori di gamba, sanno fare transizioni veloci, in pochi secondi arrivano ad attaccare l’area di rigore per rendersi pericolosi. - prosegue Dionisi come riporta Empolichannel.it - Per me sarà una partita particolare visto che ho allenato il Palermo lo scorso anno, la squadra è un po' cambiata e la rispettiamo, ma voglio pensare al presente. Nel nostro mestiere, come nel vostro e in quello dei giocatori, non si finisce mai di imparare e dimostrare. Sono qui per pensare alla squadra che alleno e fare il massimo".

L’allenatore toscano poi fa il punto sulla situazione della rosa: “Stiamo recuperando dei giocatori e questo aiuta, abbiamo a disposizione quasi tutta la rosa a eccezione di Curto, Ebuehi e Ignacchiti. E con più giocatori in condizione è più facile avere soluzioni e sfruttare le loro qualità. - conclude Dionisi – Chi al posto di Curto? Ci sono giocatori come Tosto e Indragoli che meritano fiducia e si sono allenati bene, ma fra i tre centrali può giocate anche Carboni che lo ha già fatto o qualche centrocampista adattabile. Tutti danno la loro disponibilità e questo è un valore aggiunto”.