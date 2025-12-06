Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Bonansea-Cambiaghi dal 1°. C'è l'ex Bergamaschi

Per lo scontro al vertice di questo pomeriggio, ore 14:30, il tecnico della Roma Luca Rossettini non cambia l’undici utilizzato prima della pausa contro il Como Women: in avanti Viens sarà il riferimento centrale con Corelli e Pilgrim ai suoi fianchi, mentre in mezzo le Azzurre Greggi e Giugliano saranno affiancate ancora da Rieke. In difesa, davanti a Baldi spazio a Valdezate e Oladipo come centrali con Di Guglielmo e Bergamaschi, ex della gara, sugli esterni.

La Juventus di Canzi, che sarà sostituito in panchina di Ivan Moretto, vede il rientro di Lenzini a destra e Harviken al fianco di Salvai al centro davanti a De Jong con la solita Carbonell sulla corsia sinistra. In mezzo al campo Brighton e Walti affiancheranno Stolen Godo, mentre in avanti Vangsgaard sarà la punta centrale con Cambiaghi e Bonansea ai suoi lati.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Valdezate, Oladipo, Di Guglielmo; Rieke, Giugliano, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Haetley, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Ventriglia, Galli Allenatore: Rossettini

Juventus (4-3-3): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken, Carbonell; Birghton, Walti, Stolen Godo; Cambiaghi, Vangsgaard, Bonansea. A disposizione: Peyraud-Magnin, Kullberg, Schatzer, Rosucci, Beccari, Girelli, Thomas, Cascarino, Libran, Calligaris, Krumbiegel, Tatiana Pinto. Allenatore: Moretto (Canzi squalificato)

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-0 (in corso)

Roma-Juventus ore 14:30

Domenica 7 dicembre

Inter-Gernoa ore 12:30

Fiorentina-Ternana Women ore 15:00

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4