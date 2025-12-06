Sampdoria-Carrarese, i convocati di Gregucci: ci sono Henderson, Ferrari e Abildgaard

“Pedrola fatica a trovare la condizione visti i vari problemi che ha accusato, ma vuole dare la sua disponibilità e noi lo abbracciamo perché abbiamo bisogno della sua miglior versione. Henderson e Ferrari sono a disposizione, abbiamo convocato tutti compreso Abildgaard che arriva da un infortunio importante. Arriviamo alla gara di domani con fiducia e ottimismo, con tanti elementi della rosa”.

Queste le parole del tecnico Angelo Gregucci riguardo le condizioni della squadra alla viglia della sfida contro la Carrarese. Per la gara di domani sono 25 i convocati dall’allenatore blucerchiato con i rientri annunciato di Henderson, Ferrari e Abildgaard oltre alla presenza di Pedrola in attacco. Di seguito la lista completa:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia

Difensori: Coubiș, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci

Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola