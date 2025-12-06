Seria A Women, Grimshaw e Appiah lanciano il Milan: Napoli ko in casa
Il Milan piazza un grande colpo in trasferta e aggancia il Napoli Women in classifica a quota 13 punti. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, con occasioni da ambo le parti, le rossonere accelerano nella ripresa e trovano la rete del vantaggio dopo oltre un’ora di gioco grazie alla capitana Grimshaw, che aveva colpito un clamoroso palo nel primo tempo, brava ad approfittare di un errore della difesa per battere Beretta. Nel finale arriva anche il raddoppio della giovane Appiah, fresca di primo contratto fra professionista, in contropiede. In mezzo l’espulsione prima data, e poi tolta dopo la revisione al FVS, a Soffia del Milan.
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus ore 14:30
Domenica 7 dicembre
Inter-Gernoa ore 12:30
Fiorentina-Ternana Women ore 15:00
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in più