Un altro 'Idzes' per il Venezia: ai lagunari piace l'indonesiano Jenner

Secondo quanto riferito da Harian Disway il Venezia starebbe pensando a un altro colpo alla Jay Idzes, ora in forza al Sassuolo. Questa volta il reparto interessato non sarà la difesa, ma il centrocampo con la dirigenza lagunare che ha messo nel mirino Ivar Jenner.

Si tratta di un centrocampista centrale classe 2004 che attualmente milita nell’Under 21 dell’Utrecht – a cui è legato fino al 2026 - dove ha collezionato 13 presenze con una rete e che fa parte della nazionale indonesiana dove ha già collezionato 18 presenze. Il giocatore infatti ha il doppio passaporto olandese-indonesiano e ha scelto di rappresentare la nazione di provenienza dei suoi genitori

Secondo quanto riferito il giocatore avrebbe ricevuto nei mesi scorsi l’elogio dell’ex ct Roberto Mancini che lo avrebbe definito già pronto per la Serie B italiana. Ora vedremo se a gennaio i lagunari si muoveranno davvero per portare il giocatore in Italia o meno.