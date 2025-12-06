Napoli, Buongiorno cuore granata: "Ci sarà la mia famiglia. Noi Capitan America, la Juve..."

Napoli-Juventus non sarà una sfida come le altre per Alessandro Buongiorno, difensore azzurro nato e cresciuto a Torino, capitano in granata prima di passare alla corte di Aurelio De Laurentiis. Il centrale ne ha parlato a Dazn: “È chiaro che sia una partita speciale per me, ma cercherò di affrontarla come tutte le altre, dando il massimo e cercando di mettermi a disposizione per la squadra. Certo, la mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte”.

Spazio anche a una pisegazione è successo con Antonio Conte nel momento di difficoltà superato ormai qualche giornata fa: “Ci siamo chiariti sia al nostro interno che con il mister. Conte ci ha comunque sempre ribadito la sua fiducia, e noi la nostra in lui. Siamo contenti di aver ritrovato questo spirito, questa energia, speriamo di proseguire in questo modo”.

Al di là delle emozioni personali, quella con la Juve è una gara sentita da tutto l’ambiente: “Ogni partita ci deve dare consapevolezza, deve essere uno stimolo in più per migliorare. Noi dobbiamo continuare sempre ad avere lo spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite, perché è quello che ci ha sempre contraddistinto; quindi, dobbiamo cercare di continuare su quella strada. Conte ha ragione, ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, sudare ad ogni allenamento, faticare duro ed essere sempre uniti”.

Sulla panchina bianconera ci sarà Luciano Spalletti, ex commissario tecnico con cui Buongiorno ha lavorato in azzurro: “C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto nel periodo in cui era in Nazionale.

Visto il format (“Il mio derby da supereroi”), chiusura con un gioco: “Se dovessi assegnare un supereroe al Napoli e uno alla Juve, a noi darei Capitan America, che ha l'elmetto, lo scudo, deve difendere, deve resistere, però è uno che non molla mai. Mentre, per la Juventus, Iron Man, così facciamo un Avengers Civil War”.