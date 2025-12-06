Como Women, Sottili: "Parma quasi 'spagnolo' come gioco. Serve un lavoro collettivo"

Il tecnico del Como Women Stefano Sottili ha parlato alla viglia della sfida contro il Parma di domani sottolineando come la sosta possa aver cambiato qualcosa viste le tante giocatrici partite per le rispettive nazionali: “Arriviamo a questa partita come tutte le squadre dopo una sosta: per tappe. Anche le nostre avversarie hanno avuto diverse giocatrici impegnate con le rispettive nazionali, quindi la situazione è simile per entrambe. Di fatto, abbiamo avuto il gruppo al completo soltanto negli ultimi due o tre giorni della settimana, il tempo necessario per preparare la gara tutte insieme. Alcune ragazze sono rientrate in ottime condizioni, altre un po’ meno, e questo rende più difficile avere certezze sulla disponibilità e sulla forma complessiva della squadra”.

Sulle insidie della partita contro il Parma: “Questo è un campionato in cui ogni partita nasconde delle insidie. C’è grande equilibrio e per ottenere risultati è necessario offrire sempre una prestazione di livello. Il Parma è una squadra che gioca molto bene, soprattutto in fase di possesso. Hanno una filosofia di gioco quasi “spagnola”, per certi aspetti, e interpretano molto bene ciò che vogliono fare: mi piacciono e propongono soluzioni interessanti. Se non saremo brave a lavorare collettivamente, potranno metterci in difficoltà”.

Sulla classifica: “In questo momento considero ogni partita uno spartiacque. La classifica non si è ancora delineata: tolta la Roma, che sta provando a creare un distacco, tra la seconda e l’ultima ci sono pochissimi punti. Questo dimostra quanto equilibrio ci sia e quanto sia complicato ottenere risultati con continuità. Credo sia presto per definirla una gara decisiva, ma certamente ogni partita può indirizzare la stagione: in un campionato così equilibrato, dare continuità di risultati permette di rimanere nella parte sinistra della classifica anziché scivolare in quella destra”.