Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo sale all'ottavo posto, Fiorentina ultima
Il Sassuolo batte 3-1 la Fiorentina e continua a sognare in grande, superando addirittura Lazio e Udinese e issandosi all'8° posto in classifica a soli 3 punti dalla Juventus, che domani giocherà il posticipo contro il Napoli. Sempre più complicata invece la situazione dei viola, che adesso sono 20esimi in graduatoria, a 5 punti di distacco dalla zona salvezza, che potenzialmente può allontanarsi ancora di più tra oggi e domani.
CLASSIFICA
1. Milan 28 punti
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20*
9. Lazio 18
10. Udinese 18
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 6
20. Fiorentina 6*
* una partita in più