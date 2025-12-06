Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo sale all'ottavo posto, Fiorentina ultima

Il Sassuolo batte 3-1 la Fiorentina e continua a sognare in grande, superando addirittura Lazio e Udinese e issandosi all'8° posto in classifica a soli 3 punti dalla Juventus, che domani giocherà il posticipo contro il Napoli. Sempre più complicata invece la situazione dei viola, che adesso sono 20esimi in graduatoria, a 5 punti di distacco dalla zona salvezza, che potenzialmente può allontanarsi ancora di più tra oggi e domani.

CLASSIFICA

1. Milan 28 punti

2. Napoli 28

3. Inter 27

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20*

9. Lazio 18

10. Udinese 18

11. Cremonese 17

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Lecce 13

15. Cagliari 11

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 6

20. Fiorentina 6*

* una partita in più