Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Como (Sabato 6 dicembre, ore 18.00, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

Dopo l’abbuffata di gol contro il Venezia l’Inter vuole riprendere la sua marcia in campionato contro il Como di Cesc Fabregas. Chivu cambia rispetto alla Coppa Italia, mettendo Sommer tra i pali. Nel 3-5-2 nerazzurro spazio in difesa ad Akanji, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo il terzetto dovrebbe essere composto da Barella, Calhanoglu e Zielinski. Sugli esterni Dimarco a sinistra e si candida per una maglia da titolare a destra Diouf. Occhio però anche all’opzione Carlos Augusto. Davanti la coppia d’attacco è composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. (da Milano, Bruno Cadelli)

Come arriva il Como

Con le big ha strappato pari d’oro, altrimenti ha sempre fatto un figurone. Il Como stavolta varcherà i cancelli di San Siro e sfiderà l’Inter. Per l’occasione Fabregas ritrova Smolcic dopo la squalifica: sulla destra ballottaggio aperto con Vojvoda e Posch, ma il croato è in vantaggio su tutti. Moreno viaggia verso la conferma al posto di Valle, Diego Carlos-Ramon la coppia di centrali inamovibili. Perrone condurrà i tempi di gioco, al suo fianco Caqueret, anche se Da Cunha scalpita per partire dall’inizio. Ad orbitare attorno a Nico Paz, Addai a destra ed Jesus Rodriguez a sinistra. In avanti duello tra Douvikas e Morata, ma lo spagnolo dovrebbe ritrovare il posto da titolare. (da Como, Yvonne Alessandro)