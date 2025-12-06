Trento, Tabbiani: "Vittoria assolutamente meritata. E' un piacere allenare questi ragazzi"
Vittoria importantissima per il Trento. La formazione di Luca Tabbiani si è imposta contro il Cittadella e al temine del match il tecnico ha commentato: "Sono molto contento della prestazione della squadra: ho chiesto ai ragazzi di fare ciò che sanno fare, di giocare liberi e sereni, e oggi hanno dimostrato grande personalità contro una squadra che arrivava da una lunga striscia di risultati utili consecutivi.
La vittoria, arrivata nel finale con il rigore trasformato da Christian Capone, è assolutamente meritata e premia una prestazione di alto livello, frutto del lavoro quotidiano e della mentalità che cerchiamo di trasmettere. Per un allenatore la soddisfazione più grande è vedere i propri giocatori esprimere sul campo ciò che si allena durante la settimana. Oggi (ieri ndr) i ragazzi sono stati davvero fantastici: complimenti a tutti loro. È un piacere poterli allenare".
SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina
Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.