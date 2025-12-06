Trento, Tabbiani: "Vittoria assolutamente meritata. E' un piacere allenare questi ragazzi"

Vittoria importantissima per il Trento. La formazione di Luca Tabbiani si è imposta contro il Cittadella e al temine del match il tecnico ha commentato: "Sono molto contento della prestazione della squadra: ho chiesto ai ragazzi di fare ciò che sanno fare, di giocare liberi e sereni, e oggi hanno dimostrato grande personalità contro una squadra che arrivava da una lunga striscia di risultati utili consecutivi.

La vittoria, arrivata nel finale con il rigore trasformato da Christian Capone, è assolutamente meritata e premia una prestazione di alto livello, frutto del lavoro quotidiano e della mentalità che cerchiamo di trasmettere. Per un allenatore la soddisfazione più grande è vedere i propri giocatori esprimere sul campo ciò che si allena durante la settimana. Oggi (ieri ndr) i ragazzi sono stati davvero fantastici: complimenti a tutti loro. È un piacere poterli allenare".

SERIE C (16), 17ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

90'+1 Capone

Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate

Domenica 7 dicembre

Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23

Ore 14:30 - Novara-Vicenza

Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane

Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi

Lunedì 8 dicembre

Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta

Ore 14:30 - Lecco-Alcione

Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese

Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 42 (16), Union Brescia 30 (16), Lecco 30 (16), Cittadella 28 (17), Alcione Milano 27 (16), Inter U23 26 (16), Trento 23 (17), Pro Vercelli 23 (16), Giana Erminio 20 (16), Renate 20 (16), Novara 19 (16), Dolomiti Bellunesi 18 (16), Lumezzane 17 (16), Arzignano 17 (16), AlbinoLeffe 17 (16), Ospitaletto 15 (16), Pergolettese 14 (16), Virtus Verona 13 (16), Pro Patria 12 (16), Triestina -5 (16)

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva