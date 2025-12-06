Palermo, Inzaghi: "Basta parlare di crocevia. Dobbiamo dare continuità ai risultati"

“L’Empoli viene da tre partite in cui ha vinto senza subire reti, noi da una grande prestazione. Sarà una bella partita in cui noi abbiamo voglia di dare continuità a prestazioni e risultati. Vogliamo fare una grande partita”. Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi parla così in conferenza stampa alla viglia della gara contro i toscani di domani: “Le trasferte non mi preoccupano, faremo la nostra gara contro una squadra, l’Empoli, che collocavo fra le favorite per la promozione e mantengo la mia idea. Le tre retrocesse sono sempre le favorite. - prosegue il mister rosanero come riporta Stadionews.it - Monza e Venezia hanno qualcosa in più avendo mantenuto i giocatori che avevano in Serie A, l’Empoli ha invece un giusto mix con giovani forti e l’ambiente ti fa lavorare bene”.

Inzaghi non vuole sentire parlare però di gara già decisiva o di bivio della stagione: “Basta parlare di crocevia, basta con le ‘partite della svolta’ perché ci sarà sempre un’altra gara. Io voglio portare il Palermo dove merita, ma se ogni volta è un crocevia creiamo sempre aspettative incredibili. Società e tifosi sono di altra categoria, noi non siamo ancora all’altezza. - prosegue ancora il tecnico – Tutte le partite sono da vincere e noi vogliamo tornare a casa felici di aver giocato una grande partita. Questi giocatori vogliono tenersi stretta questa maglia, giocare per il Palermo è qualcosa di speciale. Le voci di mercato non ci scalfiscono”.

Spazio poi alla condizione della rosa: “Gyasi sarà disponibile dalla gara contro la Sampdoria, Avella e Bardi hanno l’influenza, mentre Gomes è rientrato ed è un ritorno importante. Sono contento di riaverlo perché è fondamentale. Giovane era un po’ affaticato, non ha nulla, ma non lo rischiamo”.