Roma, Gasperini: "Dybala? Il suo unico problema è se sta bene oppure no"

Capitolo centravanti sempre caldo per la Roma di Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa alla vigliia della partita con il Cagliari ha parlato del ritorno di Paulo Dybala e della possibilità di schierarlo da falso nove: “Come ho sempre detto, il problema di Dybala è solo che stia bene e possa giocare. Altrimenti non può giocare da nessun’altra parte. Ha fatto una serie di partite positive, poi però c’è stato questo stop. L’unico tema è averlo al meglio. Questa settimana è rimasto oggi per influenza, farà oggi il primo allenamento con la squadra ed è chiaro che per me è un giocatore molto forte. Però dobbiamo cercare di avere continuità, che ha avuto o che ha a sprazzi, in questo periodo l’abbiamo avuta solo fino al Milan”.

Gasp si è soffermato nello specifico su Baldanzi come falso nove: “In attacco si può giocare in tanti modi. Baldanzi ha fatto bene a Cremona e anche domenica con il Napoli ha costruito l’occasione più pericolosa: è un ragazzo che dà belle risposte, poi non è propriamente il suo ruolo ma lo sappiamo. L’ha fatto bene, tra tutti, considerando le assenze di Ferguson e Dovbyk, poi quella di Dybala. Sappiamo che, a seconda di chi fa il centravanti, devi giocare in un certo modo”.

Quanto alle richieste a giocatori ‘adattati’ nel ruolo: “Quando ti mancano giocatori come Ferguson e Dovbyk, vai a cercare l’adattamento migliore. Palla a terra, triangoli: se pensate al gol annullato a Cremona, Baldanzi aveva fatto una bella giocata. Vanno sfruttate le caratteristiche dei giocatori, nella nostra rosa al momento se mancano quei due Baldanzi e Dybala sono più adatti rispetto ad altri”.

La conferenza stampa di Gasperini