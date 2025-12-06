Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Ricci e la parola bandita dallo spogliatoio: "Scudetto? Allegri non ce lo fa pronunciare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 10:15
Il Milan si prepara alla sfida contro il Torino. Grande ex della sfida, il centrocampista rossonero, Samuele Ricci, ha rilasciato una intervista a Tuttosport oggi in edicola ed ha parlato del bel momento che sta vivendo la squadra di Massimiliano Allegri.

Che ora sogna in grande, anche se la parola "Scudetto" sembra bandita dallo spogliatoio: "Se Allegri ci permette di usarla? No no, adesso il focus deve essere trovare continuità, quindi tornare in Champions dove merita il Milan e poi... vediamo", spiega il giocatore. Nel salto in una grande squadra un aspetto da non sottovalutare è l'impatto con uno stadio come San Siro, come racconta Ricci: "Se il pallone a San Siro 'scotta'? Confermo, non è uno stadio come gli altri, ma anche in positivo: quando vai in campo, se c’è entusiasmo, senti una forza grandissima che ti spinge".

Davanti a lui ora ci sono giocatori di grandissimo livello, come Modric, che definisce "spaziale". Poi sul croato aggiunge: "È un fenomeno perché fa cose che altri non fanno e vede cose che gli altri non vedono. Tante cose le puoi “rubare” ma fino a certo punto perché poi c’è il talento smisurato che lo rende unico". Anche l'innesto di Rabiot unito a quello di Modric ha fatto alzare il livello generale della squadra: "Averli in campo ti dà sicurezza. In più, a Milanello, sono due ragazzi splendidi", conclude Ricci.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
