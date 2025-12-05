Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea

Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:06
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Bologna (Domenica 7 dicembre, ore 18.00, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Lazio
Ha smaltito la rabbia post San Siro la Lazio di Maurizio Sarri qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia bastendo il Milan grazie al gol di Zaccagni. Come detto da Sarri nella conferenza post partita in questo momento c’è poca possibilità di fare rotazioni e per questo ci sarà un solo cambio rispetto alla formazione vista contro i rossoneri. In porta infatti torna Provedel dopo l’occasione sfruttata bene da Mandas in Coppa Italia. Per il resto conferme in difesa, dove l’unico ballottaggio è a sinistra con Tavares che spera di insidiare Pellegrini nella linea a quattro completata da Romagnoli, Gila e Marusic. Guendouzi, Vecino e Basic comporranno il terzetto di centrocampo, con Dele-Bashiru pronto a subentrare a gara in corso. In attacco conferma per il tridente con Isaksen, Castellanos e Zaccagni nonostante il ritorno di Cancellieri dopo quasi due mesi di stop. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Bologna
Dopo la sofferta vittoria con il Parma ed il conseguente passaggio ai quarti di Coppa Italia, per il Bologna è già tempo di ributtarsi sul campionato. A Roma, contro la Lazio, mancheranno Skorupski, Freuler e Vitik mentre rimane in dubbio la presenza di Nicolò Casale colpito da sindrome influenzale. In porta ci sarà ancora Ravaglia. In difesa l’unica certezza è il ritorno tra i titolari di Miranda sull’out mancino, mentre a destra è ballottaggio tra Holm e Zortea, con il secondo leggermente avanti. Al centro toccherà ad Heggem e Lucumì, sebbene il colombiano dovrà stringere i denti a causa di un problema al tendine con cui sta convivendo (preallertato De Silvestri per giocare da centrale). In mediana torneranno Moro e Pobega, con Ferguson preservato a causa di un rigonfiamento del ginocchio operato. Sulla trequarti pochi dubbi: Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, con Castro terminale offensivo. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
