Mantova, la Curva Te: "Un derby senza ospiti non è un derby. Scioperiamo per un tempo"

La decisione delle autorità di pubblica sicurezza che hanno chiuso la trasferta ai tifosi della Reggiana per la sfida di lunedì e che non permetterà ai tifosi del Mantova di recarsi a Cesena nella prossima giornata, nonostante il gemellaggio che lega le due tifoserie, ha portato la Curva Te, cuore del tifo biancorosso, a decidere di scioperare per 45 minuti.

“Ancora una volta, in vista di una delle sfide più sentite della stagione, ci troviamo davanti all’ennesimo provvedimento assurdo, illogico e ormai tristemente prevedibile. - si legge nel comunicato della tifoseria virgiliana - Le continue e indiscriminate decisioni prese in nome dell’ordine pubblico, frutto di un’evidente incompetenza istituzionale, continuano a colpire le tifoserie e a uccidere lo spettacolo sugli spalti. Il calcio senza il calore e la passione dei tifosi è uno sport senz’anima, e un derby senza la presenza della tifoseria ospite smette di essere un vero derby.

Pertanto, per tutta la prima frazione di gioco, non ci saranno cori, né verranno esposti striscioni o sventolate bandiere. Chiediamo a tutti di non prendere iniziative personali e di rispettare la scelta. Il tifo riprenderà in maniera regolare durante il secondo tempo”.