Napoli Women-Milan, le formazioni ufficiali: Kyvag dal 1° in attacco. Floe guida le azzurre

Per la prima gara dell'ottava giornata di Serie A Women si affrontano Napoli e Milan, squadre separate da appena tre punti in classifica. Il tecnico delle partenopee Sassarini si affida ancora a Floe e Vanmechelen in attacco, ma cambia le corsie laterali di centrocampo dove trovano spazio Kozak e Troan, mentre in difesa c'è Pettenuzzo a destra. Il Milan risponde con Kyvag per Domping nel tridente con Ijeh e Van Dooren e conferma Grimshaw a centrocampo al fianco di Mascarello e Cernoia. Tutto confermato in difesa con Arrigoni a destra. Queste le formazioni ufficiali:

Napoli Women (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Jusjong, Brooks, Giordano; Troan, Muth, Bellucci, Kozak; Floe, Vanmechelen. A disposizione: Bacic, Carcassi, D’Angelo, Doucoure, Hornschuch, Langella, Penzo, Sciabica, Sliskovic, Vergani, Vischi. Allenatore: Sassarini

Milan (4-3-3): Giuliani; Arrigoni, De Sanders, Piga, Koivisto; Grimshaw, Mascarello, Cernoia; Kyvag, Ijeh, Van Dooren. A disposizione: Tornaghi, Estevez, Appiah, Cesarini, Donolato, Keijzer, Park Soo-Jeong, Soffia, Stokic. Allenatrice: Bakker

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan ore 12:30

Roma-Juventus ore 14:30

Domenica 7 dicembre

Inter-Gernoa ore 12:30

Fiorentina-Ternana Women ore 15:00

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4