Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match
Nello scontro al vertice della Serie A Women arriva un pareggio per 1-1 fra Roma e Juventus che lascia tutto pressoché invariato e permette al Milan, vittorioso sul Napoli nella prima gara del giorno, di avvicinare secondo posto e vetta. Nel primo tempo sono le giallorosse ad andare in vantaggio con il classico gol dell’ex, e che gol, siglato da Bergamaschi. Nella ripresa la Juventus attacca con maggiore incisività trovando il pari a venti minuti dalla fine con Tatiana Pinto e andando vicino al gol vittoria che però non arriva.
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Gernoa ore 12:30
Fiorentina-Ternana Women ore 15:00
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in più