Serie A Women, Pinto risponde a Bergamaschi: è 1-1 fra Roma e Juve nel big match

Nello scontro al vertice della Serie A Women arriva un pareggio per 1-1 fra Roma e Juventus che lascia tutto pressoché invariato e permette al Milan, vittorioso sul Napoli nella prima gara del giorno, di avvicinare secondo posto e vetta. Nel primo tempo sono le giallorosse ad andare in vantaggio con il classico gol dell’ex, e che gol, siglato da Bergamaschi. Nella ripresa la Juventus attacca con maggiore incisività trovando il pari a venti minuti dalla fine con Tatiana Pinto e andando vicino al gol vittoria che però non arriva.

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Domenica 7 dicembre

Inter-Gernoa ore 12:30

Fiorentina-Ternana Women ore 15:00

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4

* una gara in più