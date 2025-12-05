Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Juventus (Domenica 7 dicembre, ore 20.45, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Una nuova mazzata per Antonio Conte, che in vista delle sfida alla Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Stanislav Lobotka, che complica ulteriormente la situazione in un centrocampo già ridotto all’osso. La lista degli infortunati è impressionante: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret. Nel 3-4-2-1 il tecnico spazio all’eroe di Coppa Italia Milinkovic-Savic con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a ricomporre il terzetto difensivo. Di Lorenzo agirà come sempre a destra, mentre a sinistra Spinazzola si candida per una maglia da titolare ma in questo momento è Olivera il favorito per giocare su quella fascia. Scelte obbligate in mezzo: Elmas si adatterà al ruolo di Lobotka accanto a McTominay, in avanti confermati David Neres, Lang e Hojlund con Politano prima alternativa. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per la gara contro il Napoli punterà sul 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa verranno confermati Kalulu, Kelly e Koopmeiners, viste anche le assenze di Bremer, Rugani e Gatti. Di fatto in panchina ci sarà a disposizione il solo Cabal. A centrocampo sulla destra agirà Cambiaso, in mezzo si ripartirà dalla certezza Locatelli e al suo fianco si muoverà Thuram che ha riposato in Coppa Italia, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra McKennie e Kostic con l’americano nettamente favorito. Sulla trequarti, invece, spazio ai titolarissimi Conceicao e Yildiz, con Zhegrova in panchina e pronto ad entrare a gara in corso. Mentre in avanti si va verso la conferma di David che contro l’Udinese ha fatto bene e Spalletti vuole dargli fiducia. (da Torino, Camillo Demichelis)