Fiorentina, non c'è fine alla crisi. Viola umiliati anche dal Sassuolo, finisce 3-1 al Mapei

Finisce 3-1 la sfida del Mapei Stadium che ha aperto la 14^ giornata tra sassuolo e Fiorentina. Grande vittoria dei padroni di casa, che ribaltano il vantaggio iniziale di Mandragora con le reti nel primo tempo di Volpato e Muharemovic e il sigillo nella ripresa di Koné. Con questa vittoria i neroverdi salgono momentaneamente all'ottavo posto a -3 dalla Juventus. E' notte profondissima, invece, per la Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva e sempre più ultima in classifica.

Il primo tempo

Gli ospiti però partono forte e trovano la rete pochi minuti dopo. Mandragora lascia partire un cross in area per Parisi, con l'ex Empoli che anticipa il portiere avversario Muric e viene travolto dal montenegrino. Sul dischetto si presenta lo stesso Mandragora che spiazza con freddezza l'estremo difensore neroverde. Ci mette appena cinque minuti, però, il Sassuolo, per trovare la rete del pareggio. Al 15' Volpato riceve sulla destra, si accentra e lascia partire un destro che dopo esser passato sotto le gambe di Ranieri, finisce in porta complice un non impeccabile De Gea. Il gol però fa prendere coraggio ai padroni di casa. Laurienté e Doig sulla sinistra mette spesso in difficoltà, così come Volpato sulla destra. Proprio Volpato al 29' sfida Parisi, arriva sul fondo e mette a rimorchio in area per Pinamonti che da buona posizione calcia di prima e spedisce alto sopra la traversa. La Fiorentina si rivede dalle parti di Muric al 38' con il primo tiro di Kean su suggerimento di Dodo che però finisce largo. Doccia freddissima per la Fiorentina in pieno recupero con il colpo di testa di Muharemovic che beffa tutta la difesa viola, al decimo gol preso da palla in attiva.

Il secondo tempo

Al 57' del secondo tempo il Sassuolo troverebbe la rete del 3-1, ancora una volta con Volpato, ma l'arbitro Pairetto rileva un fallo dell'esterno a Parisi e annulla il gol. La decisione manda su tutte le furie Grosso, il quale viene espulso. Passano però soltanto otto minuti e questa volta è buono il 3-1 di Isamel Koné, bravo a infilarsi nelle maglie di una difesa apertissima e di battere De Gea con un tiro chirurgico che finisce in rete dopo aver colpito il palo interno. Il 3-1 mette la parola fine ad un match che nella ripresa non c'è mai stato. Fa festa il Sassuolo al 90', è crisi nerissima, invece, per la Fiorentina.