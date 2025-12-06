Catania, Toscano: "La squadra cresce in consapevolezza, gruppo di ragazzi straordinario"

Dopo il successo contro il Crotone, il tecnico del Catania Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa: "La squadra cresce in consapevolezza. Si respira qualcosa di bello nello spogliatoio. Oggi ho avuto la dimostrazione che ho veramente a che fare con un gruppo di ragazzi straordinario. Con questo atteggiamento, questa voglia e spirito nel preparare le partite noi difficoltà non ne avremo mai. Sono riusciti a colmare quel vuoto delle assenze con un’applicazione incredibile - riporta TuttoCalcioCatania.com -, concedendo poco ad un Crotone che era ritornato a giocare bene dopo avere ritrovato i suoi attaccanti migliori.

Soprattutto avevamo preparato un aspetto tattico specifico su Maggio dove Casasola è stato bravissimo. Gara perfetta su piano tattico, dello spirito e della compattezza. Devo fare solo i complimenti ai ragazzi. La risposta del pubblico c’è stata, andando anche oltre, basta vedere la coreografia. L’atmosfera che si sta creando tra squadra, città e tifosi è quello che ti porterà in fondo. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile e tutti abbiamo risposto, pubblico compreso.

Allegretto? Il terzetto di difensori sta facendo molto bene. Gioca in un ruolo non suo dove soprattutto nella costruzione non è facile, ma ci sta mettendo grande applicazione e concentrazione. Si stanno trovando bene tutt’e tre dietro nella collaborazione in fase difensiva ed in costruzione. Bisogna continuare con questo atteggiamento. Perché noi vogliamo arrivare in testa alla sosta. Oggi riconosciamo rapidamente le fasi delle partite, a differenza dell’esordio stagionale con il Crotone in Coppa Italia, sfruttando al meglio le nostre qualità".