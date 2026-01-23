Padova, Seghetti: "Un onore giocare col Papu. Giunti? Un fratello, spero arrivi"

Assieme a Lorenzo Villa anche Alessandro Seghetti, attaccante del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a due giorni dal match di campionato contro il Sudtirol, toccando anche il tema del passaggio di proprietà del club:

"L’arrivo di Banzato? Una bellissima notizia, c’è molta speranza e voglia di fare bene. Giocare al fianco di calciatori del calibro di Papu Gomez, Lasagna, Bortolussi e Buonaiuto regala sensazioni bellissime: da loro posso solo imparare, ascoltandoli e facendo tesoro dei consigli. Quello che conta è raggiungere la salvezza: io continuo sempre a dare il massimo e quando avrò la possibilità di giocare sarò lì pronto.

Giunti? Spero vivamente possa arrivare, sia per il nostro centrocampo che per me dato che con lui ho un bellissimo rapporto. È come un fratello, e insieme siamo cresciuti nelle giovanili del Perugia per poi approdare in prima squadra. Le sue caratteristiche? È un giocatore molto fisico e di gamba che lotta su qualsiasi pallone e non si ferma mai. Lo sprono sempre più affinché la situazione si sblocchi e venga finalmente al Padova".