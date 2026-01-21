Padova, summit di mercato Banzato-Mirabelli presso la sede di Acciaierie Venete

Vertice di mercato in casa Padova. Nel pomeriggio di oggi, scrive TrivenetoGoal il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli si è recato nella sede di Acciaierie Venete per fare il punto con il presidente Alessandro Banzato e il vicepresidente Giovanni Banzato.

Al centro del confronto le strategie per la finestra di mercato che si chiuderà il 2 febbraio e che porterà nuovi rinforzi a Matteo Andreoletti.

Il nome caldo è quello di Giovanni Giunti del Perugia. Dopo alcuni giorni di stallo, i contatti tra i due club sono ripresi. Il Padova aveva offerto 300mila euro, il Perugia ne aveva chiesti 500mila. La distanza si è ridotta e a 400mila euro l'affare potrebbe chiudersi. Resta da capire se i biancoscudati faranno il passo decisivo o se la trattativa sfumerà definitivamente.

Oltre a Giunti, il club veneto sta cercando anche un difensore, mentre per l'attacco sono in corso valutazioni su diversi profili.