Napoli, Milinkovic-Savic: "Abbiamo ritrovato l'energia che ci è mancata a Bologna"
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, prima del match contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi dobbiamo essere quel Napoli che dimostra di essere una grande squadra, dobbiamo rialzarci subito dopo la sconfitta di Bologna".
Conte dopo Bologna ha detto che vi è mancata energia.
"Penso che abbiamo ritrovato l'energia che ci è mancata a Bologna, su questo direi che ci siamo".
